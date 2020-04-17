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Haberler İzmir Kerpiç ev küle döndü

küle döndü

Kerpiç ev küle döndü
Giriş Tarihi: 17.4.2020

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kerpiç evde çıkan yangın bitişikteki yapılara da sıçrayınca korkulu dakikalar yaşandı. İtfaiyenin başarılı çalışmasıyla söndürülen yangında maddi hasar oluştu. Tosunlar mahallesinde samanlık ve eşya deposu olarak kullanılan bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bitişik yapılara da sıçrayan yangının söndürülmesinin ardından soğutma çalışması yapılan yangında maddi hasar oluştu.

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