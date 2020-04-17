‘Korona’ya karşı hayat bağışçıları

İmmün plazma tedavisinin başlamasıyla, Kovid-19’a karşı savaşı kazanan 112 Acil Sağlık görevlisi Melek Yıldırım Diyarbakır’da, doktor Hasan Balıkçı Ankara’da ve iki kişi de Afyonkarahisar’da, hastalara can vermek için bağışta bulundu.

Diyarbakır'da yakalandığı yeni tip korona virüsünü (Kovid-19) yenerek sağlığına kavuşan İl Sağlık Müdürlüğü 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Melek Yıldırım, plazma bağışıyla başka vakalara umut oldu. Yıldırım, tatil için gittiği Fransa'dan döndükten sonra rahatsızlandı. 13 günlük tedaviyle Kovid-19'u yendi. Taburcu edilen Yıldırım, başka hastaların da sağlığına kavuşmasına destek olmak için Sağlık Bilimleri Gazi Yaşargil Eğitim Hastanesi'nde

'BENİM İÇİN VEFA BORCU'

Korona virüsü tedavisi tamamlanan asistan doktor Hasan Balıkçı da plazma bağışının bir vefa borcu olduğunu söyleyerek, immün plazma tedavisi için bağışta bulundu. Türkiye'de immün plazma tedavisinin başlamasının ardından önceden korona virüsü testi bir kez pozitif ve 2 kez negatif çıkan kişiler, plazma bağışında bulunabiliyor. Ankara Keçiören Hastanesi acil servisinde görev yapan asistan doktor Hasan Balıkçı, Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasının ardından Türk Kızılay Orta Anadolu Bölge Kan Merkezi ile iletişime geçen Balıkçı, plazma bağışında bulundu.

Türkiye'de hastalığa başlarda yakalanan 112 Acil Sağlık Hizmetleri görevlisi Melek Yıldırım, başka hastaların da iyileşmesi için plazma bağışında bulundu.

DEÜ'DE BAŞLADI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Uygulama Merkezi'nde korona virüsü tedavisi gördükten sonra taburcu edilen 2 kişinin bağışladığı immün plazma hücreleri, diğer hastaların tedavisinde kullanılacak. AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Kovid-19 tedavileri tamamlanarak taburcu edilen 2 erkek hastanın gönüllü olarak plazma bağışladığını açıkladı. İmmün plazma tedavisinde hastalığı geçirmiş, tedavisi tamamlanmış vakaların plazmalarında mikroorganizmanın öldürülmesini sağlayan bağışıklık sistemine ait hücreler bulunduğunu belirten Okumuş, "Afyon'daki bir hastamıza bu tedaviyi uygulayacağız. Diğer hastalara umut için gönüllü bağışçılar bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, "Covid- 19 tedavisi sonrası taburcu olan bir hastadan ürettiğimiz immun plazmayı, yoğun bakımda yatan bir hastamıza uyguladık" dedi.

Korona virüsü tedavisi tamamlanan asistan doktor Hasan Balıkçı, plazma bağışının bir vefa borcu olduğunu dile getirdi.

AFSÜ Rektörü Prof. Dr. Nurullah Okumuş, Kovid-19 tedavisi tamamlanan 2 erkek hastanın plazma bağışında bulunduğunu dile getirdi.