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Haberler İzmir Menemen'de uyuşturucu satıcılarına baskın

Menemen'de satıcılarına baskın

Menemen'de uyuşturucu satıcılarına baskın

17.04.2020, 10:20

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde imalatı ve satışını engelleme çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Esatpaşa Mahallesinde oturduğu öğrenilen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle ev adresine baskın yaptı.

Menemen Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin düzenlediği operasyonda poşet içinde satışa hazır halde bulunan esrar olarak tabir edilen 262 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi. Evde ikamet eden K.S. göz altına alınarak sorgulanmak üzere Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan şüpheli K.S.'nin ikamet ettiği adresin 15 metre yakınında okul olmasından dolayı 'cezası yüzde 50 artırılsın' şeklinde tutanak tutulduğu öğrenildi.
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