Meteoroloji açıkladı: Sıcaklıklar artıyor! İzmir'de bugün hava nasıl olacak?

İzmir'de bugün hava nasıl olacalk? 17 Nisan 2020 Cuma günü için Meteoroloji'den son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. HAVA SICAKLIĞI: Yurt genelinde 2 ila 5 derece artacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, zamanla iç ve batı kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BURSA °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu EDİRNE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu İSTANBUL °C, 16°C Parçalı ve az bulutlu KOCAELİ °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu EGE Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DENİZLİ °C, 26°C Az bulutlu İZMİR °C, 24°C Parçalı ve az bulutlu KÜTAHYA °C, 21°C Az bulutlu MUĞLA °C, 22°C Az bulutlu AKDENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 28°C Parçalı ve az bulutlu ANTALYA °C, 26°C Az bulutlu HATAY °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu ISPARTA °C, 22°C Az bulutlu İÇ ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ESKİŞEHİR °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu KONYA °C, 19°C Az bulutlu SİVAS °C, 19°C Parçalı ve az bulutlu BATI KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. BOLU °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu DÜZCE °C, 23°C Parçalı ve az bulutlu KASTAMONU °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu ZONGULDAK °C, 14°C Parçalı ve az bulutlu ORTA ve DOĞU KARADENİZ Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ARTVİN °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatlerde kıyı kesimleri hafif sağanak yağışlı SAMSUN °C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu TOKAT °C, 21°C Parçalı ve az bulutlu TRABZON °C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu DOĞU ANADOLU Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. ERZURUM °C, 15°C Parçalı bulutlu KARS °C, 14°C Parçalı bulutlu MALATYA °C, 22°C Parçalı bulutlu VAN °C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu GÜNEYDOĞU ANADOLU Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. DİYARBAKIR °C, 22°C Parçalı bulutlu GAZİANTEP °C, 22°C Parçalı ve az bulutlu MARDİN °C, 20°C Parçalı ve az bulutlu ŞANLIURFA °C, 26°C Parçalı ve az bulutlu