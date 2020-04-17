Salgın önlemleri ne hallere düştü

Türkiye’de korona virüsle mücadele sürerken, İzmir’den gelen akıl almaz manzaralara bir yenisi de Buca Hali’nde eklendi. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı yerde, pek çok kişinin de maske takmadığı görüldü.

Dünyayı etkisi altın alan korona virüs salgınına karşı Türkiye'nin pek çok yerinde önlemler alınırken, İzmir'in Buca ilçesindeki Sebze ve Meyve Hali'nde önlemlerin yerinde yeller esti.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

150'ye yakın işyeri ile 1996'dan bu yana İzmir ve çevresine hizmet veren halde görünen manzaralar "Bu kadar da olmaz" dedirtti. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı merkezde, pek çok kişinin maske takmaması ya da taktığı maskeyi çene hizasına indirip süs eşyası gibi kullanması, durumun ne kadar vahim olduğunu gözler önüne serdi. Önceki gece saat 24.00'ten itibaren ürün satışlarının başlamasıyla birlikte sabaha kadar hareketliliğin yaşandığı Sebze ve Meyve Hali'nde, salgına karşı sadece duvarlardaki uyarı yazılarının olması ve bunun dışında önleyici hiçbir tedbirin alınmaması dikkatlerden kaçmadı. Yaşanan durumdan dolayı rahatsızlık duyan bazı işletme sahipleri ise taktığı maskelerle kendi önlemini almaya çalışırken, yetkililerin bu konuda gereken adımları atmasını istiyor. Yetkilileri göreve çağıran bazı hal esnafı, "Burası İzmir'in dört bir yanına meyve sebzenin gönderildiği bir yer. Burada sosyal mesafe ve izolasyon kuralları dikkate alınmıyor. Uyarılar dinlenmiyor. Birçok kişi maskesiz geziyor. Yetkilileri göreve çağırıyoruz" diye konuştu.



Bazı vatandaşların, uzmanların uyarılarına rağmen sebze ve meyveleri ellediği görüldü.



BULAŞMA RİSKİ FAZLA

Bazı geceler yoğunluğun yaşandığı halde dip dibe çalışıldığı, bu nedenle de virüsün yayılmasının hiç de zor olmayacağı gözlendi. Haldeki çalışma koşullarının bir an önce düzeltilmemesi durumunda, salgının hem kiracılara hem de müşterilere bulaşmasını önlemekte geç kalınmış olacağı görüldü.



PAZAR YERLERİNDE DENETİMLER SÜRÜYOR

İçişleri Bakanlığı 81 ilde toplam 3 bin 95 polis ve jandarma personelinin katılımı ile mahalle ve semt pazarlarına yönelik denetleme yaptı. Denetimlerde maske takma zorunluluğu, ürünleri elle seçmeme, tezgah arası 3 metre mesafe ve sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Denetimlerde toplam 772 semt ve mahalle pazarı denetlendi, 342 kişi hakkında işlem yapıldı.

Sosyal mesafe kurallarını unutan vatandaşların maske bile takmadığı gözlemlendi.



'YOĞUNLUK FAZLASIYLA ARTTI'

Halde amme hizmeti yaptıklarını ve hafta sonu sokağa çıkma yasağından dolayı şu anda aşırı yoğunluk yaşandığını belirten İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, "Sebze ve meyveler, İzmir Hali'nde günlük olarak satılıyor. O yüzden çürüyen ve çöpe atılan hiçbir ürüne rastlanmıyor. Sokağa çıkma yasağına hazırız. Sokağa çıkma yasağının açıklanmasının ardından halde yoğunluk fazlasıyla arttı" diye konuştu.

Ercan AKGÜN