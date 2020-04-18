20 metrelik uçuruma düştü

İzmir Tire'de, görenlerin gözlerine inanamadıkları bir kaza meydana geldi. Elektrikli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet I. adlı çiftçi 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaşlı adam kazadan büyük bir şans eseri hafif yaralı kurtuldu. Küçük çaplı bir mucizenin yaşandığı kaza, Güme Dağı'ndaki Kaplan mahallesi yakınlarında meydana geldi.

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ

Mehmet I. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince motorun üzerinden uçtu. 20 metre kadar bayır aşağıya yuvarlanan talihsiz adam başından yaralandı. Zeminin bir gün önce yağan yağmur nedeniyle yumuşak olması kurtuluşta başrol oynadı. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Gelen ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan Mehmet I, tedaviye alındı.

NADİR UYSAL