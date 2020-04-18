  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir 20 metrelik uçuruma düştü

20 metrelik uçuruma düştü

20 metrelik uçuruma düştü
Giriş Tarihi: 18.4.2020

İzmir Tire'de, görenlerin gözlerine inanamadıkları bir kaza meydana geldi. Elektrikli motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybeden Mehmet I. adlı çiftçi 20 metrelik uçuruma yuvarlandı. Yaşlı adam kazadan büyük bir şans eseri hafif yaralı kurtuldu. Küçük çaplı bir mucizenin yaşandığı kaza, Güme Dağı'ndaki Kaplan mahallesi yakınlarında meydana geldi.

HAKİMİYETİNİ KAYBETTİ
Mehmet I. seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedince motorun üzerinden uçtu. 20 metre kadar bayır aşağıya yuvarlanan talihsiz adam başından yaralandı. Zeminin bir gün önce yağan yağmur nedeniyle yumuşak olması kurtuluşta başrol oynadı. Yaşlı adama ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Gelen ekipler tarafından uçurumdan çıkarılan Mehmet I, tedaviye alındı.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

20 metrelik uçuruma düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA