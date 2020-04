Bakan Ersoy'un açıklamaları ünlü tatil merkezindeki turizmcileri umutlandırdı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, "Gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verilecek, faaliyete geçebilecek. Mayıs sonuna doğru normalleşme başlayabilir" şeklindeki açıklamaları, ünü tatil merkezi İzmir'in Çeşme ilçesindeki turizmcileri umutlandırdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Akif Ersoy, bir televizyon programında, "Gerekli önlemleri alan tesislere sertifika verilecek, faaliyete geçebilecek. Mayıs sonuna doğru normalleşme başlayabilir" şeklindeki açıklamaları Çeşmeli turizmcileri sevindirdi.



"UMUT EDİYORUM Kİ, ÇEŞME, MAYIS AYI ORTALARINDA SEVENLERİYLE BULUŞACAK"

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, "Dünyanın düzenini alt üst eden, hayatımızın akışını geceyle gündüz kadar değiştiren; sağlığımızı, alışkanlıklarımızı, kültürümüzü, en önemlisi ekonomimizi yok eden bu virüsten her şekilde kurtulmamız lazım. Artık 'Evde kal' sloganının kullanım süresi dolmuştur. Tedbirlerimizi alalım, işimizde kalalım, üretimde kalalım. Konuyla ilgili, Kültür ve Turizm Bakanımız, gece gündüz, 'nasıl olur da turizmi bu yıl ayakta tutabilirim' çalışması yapmaktadır. Zira, turizm ayakta kalabilirse 50 kadar sektör de krizden en az etkilenerek, yoluna devam edecektir. Ümit ediyorum ki, plajlarıyla, butik otelleriyle, Alaçatı sokaklarıyla, festivalleriyle ülkemize değer katan Çeşme'miz, mayıs ayı ortalarında sevenleriyle buluşacaktır" diye konuştu.



"İYİ BİR SEZONA ADIM ATACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Alaçatı Turizm Derneği Başkanı Celal Bayraktaroğlu da Ersoy'un açıklamalarını değerlendirdi. Bayraktaroğlu, "Sayın bakanımız, nispeten iyi kabul edilebilecek bir açıklamada bulundu. İyi dememin sebebi, demek ki aldığı bilgilerle mayıs sonunda, kontrol edilebilir bir süre ve hijyen koşullarının sağlanması kaydıyla, sertifikasyon sistemiyle otellerin açılabileceğinden bahsetti. Bu, olumlu bir yaklaşım. Hayatın devam ettiğini kabul etmek zorundayız. Elbette en önemli şey insan sağlığı. Bu hiç unutulmamalı. Yapılacak ve hızlı atılacak adımların da bu yolu uzatabileceği endişesi, açıkçası bende var. Dolayısıyla bilim adamlarının doğru bilgilerle, iyi mücadele yöntemleriyle ve altyapının geliştirilmesiyle beraber, kontrollü bir şekilde, kısıtlamaların adım adım açılarak iyi bir sezona adım atmak şansının olduğuna inanıyorum. Bunun içinde yapılması gereken en önemli şey; hakikaten toplum olarak konuya hep beraber sahip çıkmak, gereken fedakarlıkları beraber yapmak, her şeyi devletten beklememek. Bize düşenleri yaparken de sağ duyulu hareket etmek. 'Evde kal' hala geçerlidir. Bir an önce açılması bence çok tehlikelidir. Yapılması gereken şey, bilim adamlarının ölçümleri arttırarak bize yol göstermeleridir" şeklinde konuştu.