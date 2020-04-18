Çarşı-pazarda son gün hareketliliği

Türkiye genelinde hafta sonu sokağa çıkma yasağının uygulanması ve havaların ısınması nedeniyle dün İzmir hareketli bir gün geçirdi. Vatandaşlar kurulan pazaryerlerine ve marketlere akın ederken, yazlıklarına gidenler de yollarda yoğunluk oluşturdu

İzmirliler dün sokağa çıkma yasağı öncesinde yine kurallara uymadı. Sokaklarda hareketli görüntüler oluşurken, çarşı, pazar ve marketlerde yoğun insan kalabalığı gözlendi. Sosyal mesafe ve izolasyon kurallarının zaman zaman bazı vatandaşlar tarafından hiçe sayılması salgına davetiye çıkardı. Pazaryerleri ve marketlere alışveriş için sırayla maske verilip ateşleri ölçülerek alınan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Özellikle Bornova Atatürk Mahallesi'nde pazaryeri girişinde 200 metrelik kuyruk oluşması dikkat çekti. Sosyal mesafeye uyulmadan beklenen kuyruklardaki birçok vatandaşın pazaryerine girdiklerinde de kurallara uymadığı gözlendi. Atatürk Mahallesi'ndeki pazaryerinde 65 yaşında olabileceği tahmin edilen bir vatandaşın ise tezgahtaki sebze ve meyveleri eliyle seçmesi dikkat çekti.

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Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı birçok yerde istenmeyen görüntüler ortaya çıktı.

ÇEŞME VE URLA'YA AKIN

Bu arada 2 günlük yasağı yazlıklarında geçirmek isteyen İzmirliler ise özellikle Çeşme otoyoluna akın etti. Çeşme ve Urla girişlerinde yoğun bir araç trafiği yaşandı. Bazı vatandaşlar sabahın erken saatinde yollara düşerken bazıları ise mesai bitiminde trafiğe çıktı.

Ercan AKGÜN