Gündüz tahliye oldu akşam vuruldu

Önceki gün korona virüsü salgını kapsamında cezaevinden tahliye edilen Aşkın Uyguner, aynı akşam evinde kapısı çalınarak tanımadığı bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Ayağından vurulan Uyguner’in tahliye sevinci hastanede bitti.

İzmir'in Bornova ilçesi Erzene mahallesinde oturan Aşkın Uyguner, korona virüsü salgını kapsamında cezaevinden tahliye edildiği günün akşamında, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahla ayağından vurularak yaralandı.

KİMLİĞİNİ BİLMİYOR

Tahliye sevinciyle Bornova'daki evine gelen Aşkın Uyguner, kapının tekmelenerek çalınması üzerine neye uğradığını şaşırdı. Kapıyı açtığında ise hiç tanımadığı biri tarafından silahla vurulan Uyguner, kanlar içinde yere yığıldı. Gürültüyü duyan apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı adamı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Olay Bornova Erzene mahallesi 37 Sokak, 20 numarada önceki gece saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Korona virüsü salgını nedeniyle yayınlanan genelgeyle cezaevinden tahliye edilen Aşkın Uyguner, sevinçle gittiği evinde otururken gece yarısı kapısı biri tarafından tekmelenerek çalındı. Kapıyı açtığında daha önce tanımadığı, kimliği belirsiz bir kişinin silahla kendisine ateş etmesi üzerine Uyguner kanlar içinde yere yığıldı. Sağ bacağından yaralanan Uyguner, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Uyguner, kendisine ateş eden kişiyi tanımadığını, cezaevinden yeni çıktığını ve evinde otururken dış kapının tekmelendiğini duyduğunu, bir şahsın içeri girerek kendisine doğru tek el ateş ettiğini, ancak şahsın eşgalini görmediğini, kimin yapabileceğini bilmediğini söyledi. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kimliği belirsiz kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Fatih ŞENDİL