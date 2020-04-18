İzmir sokaklarında sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta saat 00.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı başladı. Sokağa çıkma yasağının başlamasıyla İzmir'deki cadde ve sokaklar sessizliğe gömüldü. Polis ekipleri ana güzergah ve ara sokakları kontrol altına aldı.

İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında ikinci kez uyguladığı iki günlük sokağa çıkma yasağı, saat 00.00 itibariyle başladı. Yasağın başlamasıyla birlikte İzmir kent merkezindeki cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Saat 00.00'dan itibaren İzmir'de sokaklar polis ekipleri ve araçlarıyla son anda evlerine gitmeye çalışanlar dışında boş kaldı.

Polis ekipleri, kent merkezinde ana güzergah yolları ve ara sokakları kontrol edip, vatandaşları uyardı. DHA