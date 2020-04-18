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Haberler İzmir İzmir'de basın mensuplarına "sağlık paketi" dağıtıldı

'de basın mensuplarına " paketi" dağıtıldı

İzmir'de basın mensuplarına sağlık paketi dağıtıldı

18.04.2020, 12:39

ve ve Ekonomi Muhabirleri Derneği () iş birliğinde 'de sahada görev yapan basın mensuplarına, içerisinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı koruyucu malzemelerin bulunduğu paketi dağıtıldı.

EMD İzmir Şubesinden yapılan açıklamaya göre, tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 pandemisinde, sahada görev yapan basın mensupları için Tarım ve Orman Bakanlığı desteği, EMD İzmir Şubesi iş birliğinde sağlık paketi hazırlandı.

İçerisinde maske, eldiven, kolonya gibi ürünlerin yanı sıra kırmızı mercimek, bitki çayları, yeşil çay, fındık, pekmez gibi bağışıklık sistemini güçlendiren ürünlerin de bulunduğu pakette basın mensuplarının evde kalan çocukları da düşünülerek boyama kitapları ile beraber tarım ürünlerinin anlatıldığı hikaye kitaplarına yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EMD İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Murat Demircan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin İzmirle ilgili hassasiyetini bildiklerini belirterek "Sayın Bakanımız hassasiyetini bu zor zamanda da gösterdi. Sahada görev meslektaşlarımıza ayrım yapmadan elini uzatan Bakan Pakdemirli'ye teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

AA

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