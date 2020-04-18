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Haberler İzmir Kirazda bu sene bolluk olacak

Kirazda bu sene bolluk olacak

Kirazda bu sene bolluk olacak
Giriş Tarihi: 18.4.2020

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, Kemalpaşa'daki kiraz üreticilerinin sorunsuz bir hasat dönemi için gereken önlemleri aldıklarını, bu sezon 75 bin ton civarında rekolte beklediklerini söyledi. Salgın nedeni ile sağlıklı bir hasat mevsimi gerçekleşmesini sağlamak üzere ekiplerle birlikte kiraz bahçelerinde incelemelerde bulunan ve vatandaşlara "Evde kalın" çağrısı da yapan Özen, "Devletimiz bütün sektörlerde üst düzey tedbir aldı. Biz de çiftçilerimizin sağlıklı bir şekilde hasat gerçekleştirmesi için bütün tedbirlerimizi aldık. İlk hasadımıza 28 Nisan'da başlayacağız" dedi.

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