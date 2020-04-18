Menemen’de zehir satıcılarına baskın

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelinde uyuşturucu imalatı ve satışını engelleme çalışmaları kapsamında teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda Esatpaşa Mahallesinde oturduğu öğrenilen bir kişinin uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle ev adresine baskın yaptı. Poşet içinde satışa hazır halde bulunan esrar olarak tabir edilen 262 fişek uyuşturucu madde ele geçirildi.