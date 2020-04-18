Metrolarda maskematik dönemi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların tıbbi maskeye ücretsiz erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik koydu. Uygulamanın ilk adresi Konak Metro İstasyonu olurken maskematikler hafta başından itibaren 10 istasyona daha kurulacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, korona virüs salgını nedeniyle kamusal alanlarda maske kullanımının zorunlu hale gelmesi üzerine vatandaşların tıbbi maskeye erişimini kolaylaştırmak için metro istasyonlarına maskematik yerleştirilmeye başladı. İlki Konak Metro İstasyonu'nda hizmete giren maskematik hafta başından itibaren 10 istasyona daha koyulacak.

ÜCRETSIZ ALINABİLECEK

Metro yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek hijyen paketi alabiliyor. Bu işlemde İzmirim Kart'dan düşüm yapılmıyor. Paket dört maske ve 100 mililitrelik dezenfektan içeriyor. Önümüzdeki günlerde dağıtımı kolaylaştırmak için paketten dezenfektan çıkarılacak, maske sayısı beş olacak. İzmirim kart kullanıcıları haftada bir kez hijyen paketi alabilecek.

Konak Metro İstasyonu'na kurulan maskematiği Başkan Soyer kullanıma açtı.

İLK KULLANIM SOYER'DEN

Konak Metro İstasyonu'ndaki maskematiğin ilk kullanıcısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer oldu. İzmirim kartı ile hijyen paketi alan Soyer, "Bu sistem maskeleri birinin elinden almadığınız ve poşeti kendiniz açtığınız için steril bir kullanım imkanı veriyor. Böylelikle vatandaşa maskeye kolay erişebilecekleri bir hizmet vermiş oluyoruz. İzmirlinin sağlığı her şeyden önce geliyor" diye konuştu.





İzmir Büyükşehir'de kadro operasyonu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, salgın döneminde önemi artan 2 belediye biriminde kadro değişikliği yaptı. Buna göre Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Serpil Keskin'in yerine, Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Ulaş Aydın getirildi. Sosyal Projeler Daire Başkanı Aytuğ Balcıoğlu yerine ise Anıl Kaçar atandı.