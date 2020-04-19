Bu neyin kafası!

Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü araç kullanan iki kişi aracın tavanına çıkarak alkol almaya devam etti. B.K’nin ehliyetine el konulurken ikiliye para cezası da kesildi

İzmir'de sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde alkollü araç süren B.K. ve yanındaki arkadaşı, polis ekiplerine zor dakikalar yaşattı. Ceza yemelerine ve araçlarının çekilecek olmasına tepki gösteren iki kadın, aracın tavanına çıkarak burada alkol almaya devam etti. B.K. ve arkadaşı, ortak bir arkadaşlarının olay yerine gelip onları ikna etmesi sonrası aracın tavanından inerek polis ekiplerince karakola götürüldü.





121 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

"Pes" dedirten olay İzmir'in Konak ilçesinde yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatlerde uygulama yapan polis ekipleri, B.K'nin aracını durdurdu. Yanındaki bir arkadaşıyla sokağa çıkma kısıtlaması olmasına rağmen seyir halinde olan B.K'da 121 promil akol çıktı ve ehliyetine el konuldu.



Ceza yiyen ve araçlarının çekileceğini öğrenen iki kadın otomobilin üzerinde içki içmeye devam etti. Kadınlar zor ikna edildi.



DURUMA TEPKİ GÖSTERDİLER

Ayrıca iki kadına kısıtlamaya uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 150 TL idari para cezası kesildi. Şahıslar aracın çekici ile götürüleceğini duyunca ortalığı adeta birbirine kattı. B.K. ve ismi öğrenilemeyen arkadaşı, aracın tavanına çıkarak duruma tepki gösterdi ve burada alkol almaya devam etti.



ARKADAŞLARI İKNA ETTİ

Polis ekiplerine zorlu dakikalar yaşatan şahıslar, ortak bir arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen iki kadının arkadaşı, onları aracın tavanından inmeye ikna attı. B.K. ve arkadaşı, ifadeleri alınmak üzere polis ekiplerince karakola götürüldü.