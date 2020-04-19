İzmir’de 117 kişi virüs kurbanı

İzmir'de Valilik ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün çabalarıyla korona virüsle mücadelede sağlık alt yapısında hiçbir eksik bulunmadığı açıklanırken yoğun bakım yatak sayısının da kapasitesinin artırılabileceği öğrenildi. Yoğun bakımların doluluk oranının yüzde 45-50 oranında olduğu, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 698 kişi olduğu aktarılırken, geçtiğimiz haftalara oranla yüzde 10'a yakın azalma olduğu gözlemlendi. Hastanelere yatış sayısı da azalırken, kentte iyileşen hasta sayısı ise 500'ü geçti.



VAKA ORANINDA DÜŞÜŞ

En sevindirici olan gelişme ise, günlük yapılan testlerde pozitif vakaların geçen haftaya oranla yüzde 13'ten yüzde 5'e inmesi oldu. Şu an İzmir'de toplam vaka sayısının 4 bin 211, can kaybının ise 117 olduğu öğrenildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız ve İl Sağlık Müdürlüğü, tüm gelişmelere yönelik alternatif planları hazırlamış durumda. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, rakamlarla ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Tüm yurtta rakamların umut ışığı verdiğini belirten Özlü, "Bu olumlu gelişmelere karşın vatandaşlarımız tedbirlere harfiyen uymalı. Sosyal mesafeyi koruyalım ve hijyene önlem verelim" diye konuştu.



FATİH ŞENDİL

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