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Haberler İzmir İzmir'de korkutan yangın! Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı

'de korkutan ! Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı

İzmir'de korkutan yangın! Elektrik telleri koptu, ormanlık alanda yangın çıktı

19.04.2020, 09:08

'in Bornova ilçesinde, yüksek gerilim tellerinin kopması sonucu ormanlık alanda çıktı. ekipleri yangını büyümeden kontrol aldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Pınarbaşı 5. Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle yüksek gerilim tellerinin kopması sonucu, ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve İzmir Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ayrıca, yetkili ekipler tarafından bölgenin elektrikleri kesildi.

Kısa sürede yangının bulunduğu noktaya gelen ekipler, müdahalede bulunarak yangının büyümesini önledi. Yapılan çalışmalar sonucu, kontrol altına alınarak söndürüldü. Elektrik tellerinin nasıl koptuğunu belirlemek için inceleme başlatıldı.

DHA

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