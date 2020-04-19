İzmir'de sular ne zaman gelecek? İzmir su kesintisi 19 Nisan Pazar

İzmir'de sular ne zaman gelecek? sorusu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor. İZSU bugünün su kesintisini paylaştı. Özellikle koronavirüs sebebiyle su kesintileri daha da çok takip ediliyor. İşte 19 Nisan Pazar İzmir su kesintisi detayları...

İzmir'de su kesintileri yaşanmaya devam ediyor. Bugün İzmir'in bazı ilçelerinde su kesintileri yaşanacak. İzmirliler suların ne zaman geleceğini ve su kesintilerinin hangi ilçelerde etkili olacağını merak ediyor. İşte 19 Nisan Pazar İzmir su kesintisi detayları... İZMİR'DE SULAR NE ZAMAN GELECEK? ALİAĞA ÇALTILIDERE 19.04.2020 saat 10:00 ile 11:15 arasında yaklaşık 1 saat 15 dakika su kesintisi olacaktır. KONAK ANADOLU, SAYGI, ZEYBEK

19.04.2020 saat 10:10 ile 11:10 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır. MENDERES ŞAŞAL

19.04.2020 saat 09:20 ile 12:00 arasında yaklaşık 2 saat 40 dakika su kesintisi olacaktır. MENEMEN FATİH, YILDIRIM

19.04.2020 saat 10:15 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 45 dakika su kesintisi olacaktır. TİRE KURTULUŞ

19.04.2020 saat 10:05 ile 13:00 arasında yaklaşık 2 saat 55 dakika su kesintisi olacaktır.