Uyuşturucu yine can aldı

Çeşitli bitkilerin harmanlanıp kimyasal maddelerle karıştırılması sonucu elde edilen bonzai ve jamaika adlı sentetik uyuşturucu yine bir can aldı. İzmir'in Konak ilçesi 1212 sokakta evinin önünde 15 liraya satın aldığı jamaika isimli uyuşturucu maddeyi kullanan 24 yaşındaki Ayhan Dumlupınar hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ederken polis ekipleri, Ayhan Dumlupınar'a sentetik uyuşturucuyu satan kişi ya da kişileri tespit etmek için özel çalışma başlattı.

■ FATİH ŞENDİL