Virüsü böyle yeneceğiz

Korona virüsle mücadelede istenmeyen görüntülerin ortaya çıktığı Ege Bölgesi sokağa çıkma yasağı ile sessizliğe büründü. Kent meydanları ve sokaklar boş kalırken, virüsün bulaşma riskini sıfıra indiren sosyal izolasyon da sağlanmış oldu.

Türkiye'de yeni tip korona virüsün yayılmasını engellemek için ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının ikincisi başladı. 31 ilde uygulanan yasaklar kapsamında, önceki gün pazaryerleri ve marketlerde istenmeyen görüntülerin oluştuğu Ege illeri de yasağa uydu. İzmir'in en kalabalık caddeleri ve işlek noktaları boş kaldı. Özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak yerleri olan Konak Meydanı, Kordon, Gündoğdu Meydanı gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimse bulunmazken, Konak Meydanı da güvercinlere kaldı. Aç kalan hayvanları görevliler elleriyle besledi.





MANİSA BOMBOŞ KALDI

Manisa'da güvenlik güçleri geçen hafta olduğu gibi bu hafta da kavşaklarda araç ve yaya kontrolleri gerçekleştirirken, sokağa çıkan vatandaşlardan istisna kapsamında olanlara izin verildi. Vatandaş dışarı çıkmayınca, sokaklar hayvanlara kaldı.

Kuzular, köpekler, kediler boş sokaklarda gezdi. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, 120 ekip ve 500 polisle kent genelinde uygulama yaptı. Sokağa çıkma yasağına Denizlililerin de titizlikle uyduğu gözlemlendi. En işlek yerler olan Çınar Meydanı ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı sessizliğe büründü.







Bodrum, tarihi boyunca ilk kez bu kadar ıssız görüntülendi.



TARİHİ MANZARALAR

Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da da yasakla birlikte tarihi manzaralar ortaya çıktı. 24 saat hareketli yaşayan kent, adeta hayalet şehre döndü. Mavi panjurlu beyaz evleriyle, deniz ve gece eğlenceleriyle bilinen Bodrum sokaklarında sessizlik hakim oldu. Muğla'nın bir başka turizm ilçesi Fethiye'de de benzer görüntüler ortaya çıktı. Sahil bandında sessizlik hakim olurken, cadde ve sokaklara bu kez kuş sesleri hakim oldu.





VATANDAŞA GAZETE DAĞITILDI

Sokağa çıkma yasağında, Turkuvaz Haberleşme ve Yayıncılık A.Ş dağıtım ekipleri tarafından da gazeteler evlere ulaştırıldı. Yeni Asır Gazetesi İzmir'in metropol ilçelerinde bulunan okuyucuların ayağına kadar gitti. Dağıtım yapan ekipler maske taktı ve sosyal mesafe kurallarına uydu. Gazetelerine ulaşan vatandaşların memnuniyeti gözlerinden okundu. Dağıtım yapan ekiplere teşekkür eden vatandaşlar, "Kapımıza kadar gazetelerimizi getirdiler. Hepsine çok teşekkür ediyoruz" dediler.



CÜNEYT HASÇELİK / SEBAHATTİN ALP / MURAT YALÇIN / ADEM ÜLKER/ MERT ALPDÜNDAR