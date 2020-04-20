İzmir’de hal saatlerine korona ayarı

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali’nin açılma saati gece 24.00 yerine iki saat öne alınarak 22.00 olarak değiştirildi. Yoğunluğun azaltılması için başlatılan uygulama özellikle farklı kentlerden gelen esnafı rahatlatacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sebze Meyve Hali'nde 24.00-15.00 arası olan çalışma saatleri 22.00-15.00 olarak değiştirildi. Hafta sonları sokağa çıkma yasakları nedeniyle halde başlayan yoğunluğun azaltılması amacıyla yapılan uygulama bugünden itibaren geçerli olacak. Çalışma saatlerinin uzaması nedeniyle hal esnafı vardiya sistemine geçecek. Yeni çalışma saatleri özellikle Aydın, Muğla, Manisa, Balıkesir gibi illerden gelen esnafın daha rahat alışveriş yapmasını sağlayacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Hali'nde ise esnek çalışma sistemine geçildi. Buna göre esnaf ürün olduğu takdirde satışa devam edebilecek.