  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir Küfür cinayeti

Küfür cinayeti

Küfür cinayeti
Giriş Tarihi: 20.4.2020

İzmir Torbalı'da cezaevinden izinli olarak çıkan tartışma yaşadığı uzaktan akrabası olan 'ı başını taşla ezerek öldürdü.

Olay sonrası şüpheli saklandığı evde jandarmanın düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Olay, cumartesi akşam saatlerinde Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu suçundan yattığa cezaevinden izinli çıkan Mehmet Istık (21) ile Ümit Arınç (44) mahalledeki eski bir çay bahçesinde buluşarak alkol aldı.

DEFALARCA TAŞLA VURDU
İkili arasında alkolün etkisiyle küfürleşme başladı. Çıkan tartışma neticesinde Mehmet Istık, 2 çocuk babası Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.



Istık: Alkolün etkisiyle yaptım
Şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Istık ifadesinde, "Beraber alkol almaya başladık. Herhangi bir sebepten tartışmaya başladık ve bana küfür etti. Ben de alkolün etkisiyle yerde bulduğum taşla kafasını defalarca ezdim. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktu" dedi.

ÖMER DUR

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Küfür cinayeti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA