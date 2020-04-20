Küfür cinayeti

İzmir Torbalı'da cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Istık tartışma yaşadığı uzaktan akrabası olan Ümit Arınç'ı başını taşla ezerek öldürdü.

Olay sonrası şüpheli saklandığı evde jandarmanın düzenlediği operasyon ile kıskıvrak yakalandı. Olay, cumartesi akşam saatlerinde Pancar Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu suçundan yattığa cezaevinden izinli çıkan Mehmet Istık (21) ile Ümit Arınç (44) mahalledeki eski bir çay bahçesinde buluşarak alkol aldı.

DEFALARCA TAŞLA VURDU

İkili arasında alkolün etkisiyle küfürleşme başladı. Çıkan tartışma neticesinde Mehmet Istık, 2 çocuk babası Arınç'ın kafasına yerde bulduğu taş ile defalarca vurdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ümit Arınç'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.





Istık: Alkolün etkisiyle yaptım

Şüpheli jandarmanın düzenlediği operasyonla saklandığı evde kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Mehmet Istık ifadesinde, "Beraber alkol almaya başladık. Herhangi bir sebepten tartışmaya başladık ve bana küfür etti. Ben de alkolün etkisiyle yerde bulduğum taşla kafasını defalarca ezdim. Kendisiyle herhangi bir husumetim yoktu" dedi.

ÖMER DUR