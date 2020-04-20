Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı

İzmir'in Foça ilçesinde, koronavirüs tedbirleri kapsamında kısıtlamalara uymayanlara ceza yağdı. Polis ve jandarma ekipleri sokağa çıkma yasağına uymayan toplam 48 kişiye 140 bin 168 lira para cezası uyguladı. Ekiplerin, halkın sağlığı konusunda taviz vermeyeceği, kontrol noktalarında ve kent içinde ihlallere göz yumulmayacağı bildirildi.

İzmir'in Foça ilçesinde, koronavirüs salgını nedeniyle alınan kararla, kısıtlama ve tedbirlere uymayanlara ceza yağdı. Polis ve jandarma ekipleri, sokağa çıkma yasağı olan 18-19 Nisan tarihleri dahil olmak üzere 10 günlük dönemde 48 kişiye toplam 140 bin 168 lira para cezası uyguladı.



Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye giriş çıkışları, iş yerlerini ve kişilerin Foça İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uyup uymadığını denetledi. Maske takmayan, sosyal mesafeyi korumayan kişilere ve açılış kapanış saatlerine uymayan iş yerlerine ceza yağarken, sokağa çıkma kısıtlaması getirilen yaş grupları ile hafta sonları getirilen sokağa çıkma yasağına uymayanlar da ekipler tarafından denetlendi. Sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı 18-19 Nisan tarihlerinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye gelen ve geçerli nedeni olmayan 16 kişiye toplam 50 bin 400 lira, polis ekipleri ise kent içinde kısıtlamaları ihlal eden 3 kişiye toplam bin 176 lira TL para cezası kesti.





Sokağa çıkma yasağı getirilen iki hafta sonunu da içeren 10 günlük dönemde ise polis ve jandarma ekiplerinin, toplam 48 kişiye idari işlem uyguladığı ve toplam 140 bin 168 lira para cezası uyguladığı belirtildi. Ekiplerin, halkın sağlığı konusunda taviz vermeyeceği, kontrol noktalarında ve kent içinde ihlallere göz yumulmayacağı bildirildi.

DHA