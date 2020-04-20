Sokaklar durdu

Salgınla mücadele kapsamında 18-19 Nisan tarihlerinde 31 ilde başlatılan sokağa çıkma yasağı İzmir'i sessizlikle buluşturdu.

Sokağa çıkma kısıtlamasının ikinci gününde kentin en işlek cadde ve sokakları boş kaldı. Kuş seslerinin hakim olduğu cadde, sokak ve meydanlarda adeta yüz yılda bir gerçekleşecek muhteşem manzaralar vardı.

ALIŞILMADIK MANZARA

Normal zamanlarda kentin en yoğun ve kalabalık yerleri olan bölgelerde alışılmadık görüntüler ortaya çıktı. Alsancak, Konak, Çankaya, Kordon, Karşıyaka ve Göztepe taraflarında hem gündüz hem de gece, izlemesi keyifli kareler objektiflere yansıdı. İnsan ve taşıt gürültüsünün olmadığı, akşam saatlerinde de sokak lambalarıyla aydınlanan merkezi noktalar, belki de ilk kez insansız görüntüleriyle tarihe geçti. Güzel havaya rağmen vatandaşların yasağa uydukları görüldü.

Üretim sürdü

Türkiye'nin sanayi kenti İzmir'in Aliağa ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasına büyük bir oranda riayet ederken, ilçedeki fabrikalar ise hız kesmeden üretimlerini sürdürdü. İzmir-Çanakkale yolunda akaryakıt tankerleri ile çok sayıda servis aracı çalışmalarına devam etti. Ülke ekonomisine büyük katkısı olan işletmelerin yanı sıra Yeni Foça yolu üzerindeki demir çelik fabrikalarının da üretimleri sürdü. Fabrikalara ekmek dağıtan Metin Duran, "Sanayi bölgesindeki demir çelik fabrikası ve nakliyeciler çalışıyor. Biz de hizmete devam ediyoruz" dedi.

ERCAN AKGÜN