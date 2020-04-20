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Haberler İzmir Veli dededen plazma çağrısı

dededen plazma çağrısı

Veli dededen plazma çağrısı
Giriş Tarihi: 20.4.2020

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nden korona virüs teşhisiyle tedavi olduktan sonra taburcu olan ve şu an kendisini çok iyi hissettiğini belirten 84 yaşındaki ile hastalığı yenen güvenlik uzmanı Yusuf , aracılığıyla herkesi immun plazma bağışı yapmaya çağırdı.

HERKES İYİLEŞSİN
Kendilerinin de plazma bağışı yapmak istediklerini söyleyen Seven ve Alabarda, böyle zor bir süreçte kendileri gibi iyileşip taburcu olan herkese çağrı yaptı. Seven, "Şu anda kendimi çok iyi hissediyorum. Yaş itibariyle uygun olur mu bilmiyorum ancak doktorlarım uygun görürse plazma bağışında bulunmak istiyorum. Ben şükürler olsun iyileştim. Herkesin iyileşmesini istiyorum" dedi. Yeni Asır'a konuşan Alabarda ise, doktorların kontrolünde kan plazması vereceğini belirtti.

FATİH ŞENDİL

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