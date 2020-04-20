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Haberler İzmir Yasağa uymayan kişilere ceza yağdı

Yasağa uymayan kişilere ceza yağdı

Yasağa uymayan kişilere ceza yağdı
Giriş Tarihi: 20.4.2020

İzmir ve 30 ilçesinde, ilk gün sokağa çıkma yasağına uymayanlara ceza yağdı. Polisin yaptığı denetimlerde, yasağa uymadıkları belirlenen 15 kişi hakkında adli, 844 kişi hakkında da idare işlem yapılırken, toplam 694 bin 500 lira para cezası kesildiği bildirildi. İl genelinde farklı bölgelerde oluşturulan noktalarda denetimlere dün de devam edildi.

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