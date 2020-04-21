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Haberler İzmir Doktor kardeşler korona kurbanı

Doktor kardeşler korona kurbanı

Doktor kardeşler korona kurbanı
Giriş Tarihi: 21.4.2020

İzmir'de işyeri hekimliği yapan Dr. Muharrem İdiz'in ardından 14 gündür yoğun bakımda tedavi gören doktor kardeşi Nuri İdiz (54) de hayatını kaybetti. Son dönemde nefes almakta güçlük çektiği için uyutulduğu öğrenilen İdiz'in ölümü, ailesine ve yakınlarına ikinci bir acı yaşattı.

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