Sokağa çıkmayan yaşlılar balkonlarını çiçek bahçesine çevirdi

İzmir'in Buca ilçesinde koronavirüs nedeniyle sokağa çıkmayan kadınlar balkonlarını çiçek bahçelerine çevirdi. Sokağa çıkamadığı için kendisine uğraş bularak balkonunda çiçek yetiştiren Perihan Kalkan isimli bir vatandaş,''Bu sıkıntılı günlerde dışarıyı hiç özlemedim. Ama en çok pazara gidip çiçek almayı özledim. Çiçeklerimle yaşadığım için çok mutluyum. Bütün hayatım çiçekler" dedi.

İzmir'de koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalan vatandaşlar, balkonlarında çiçekleriyle vakit geçiriyor. Buca'da oturan ve yaşı nedeniyle dışarı çıkamadığını söyleyen Perihan Kalkan, tüm gün çiçekleriyle konuştuğunu söyleyerek, "Bütün günüm çiçeklerimle balkonumda geçiyor. Bana onlar can yoldaşı. Bu sıkıntılı günlerde dışarıyı hiç özlemedim" dedi.



Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan İzmirliler, vakitlerinin çoğunu evlerinin balkonunda geçiriyor. Buca'da oturan ve 65 yaş üzeri olduğu için sokağa çıkamadığını belirten Perihan Kalkan, evinin balkonunu bir bahçeye dönüştürdüğünü belirterek, "Balkonum 'Buca'nın en gözde balkonlarından biri' diyebilirim. Çocuklarım kadar çiçeklerimi çok seviyorum. Sabah kalktığım zaman önce bir çiçeklerimi dolaşıyorum. Onlarla konuşuyorum, kurumuş yapraklarını ayırıyorum. Kahvaltımı yapıyorum. Sonra tekrar onlara vakit ayırıyorum. Bütün günüm onlarla geçiyor. Bana onlar can yoldaşı. Bu sıkıntılı günlerde hiç dışarıyı özlemedim. Ama en çok pazara gidip çiçek almayı özledim. Çiçeklerimle yaşadığım için çok mutluyum. Bütün hayatım çiçekler" dedi.



'TÜM DERDİMİ ALIYOR'

Balkonu olmadan yaşayamayacağını dile getiren Binnaz Kabakçı ise bu sıkıntılı süreci sağlıklı atlatabilmek için çiçekleriyle birlikte dua ettiğini söyleyerek, şöyle konuştu:"Ben çiçeksiz, böceksiz yaşayamam. Çiçekler insanlara hayat veriyor. Tüm derdimi alıyorlar. Onlar da bir canlı. İnsan suyu içmediği zaman ne olur? Beden susuz kalır. Çiçek de öyle. Çiçeğe de suyu vermediğin zaman ölüyor. Bana çiçek, hayat anlamı veriyor. Böcekler de öyle. Çiçeklerimle konuşuyorum. Onlarla bu sıkıntılı süreçlerden geçmek için dua ediyorum. Yapacağım başka bir şey yok çünkü. Ben inanıyorum bu süreci atlatacağız."



Yeşilyurt'ta oturan Mürvet Yılmaz (80) ise, evden dışarıya çıkamadığı için hava almaya balkona çıktığını ifade ederek, gününün büyük bir kısmını balkonunda çiçeklerine su vererek geçirdiğini söyledi.

DHA