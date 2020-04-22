İzmir sokağa aktı

İzmir’de korona virüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesi vatandaş resmen sokağa aktı. Ramazan ayı öncesi alışverişe çıkanlar özellikle Kemeraltı’nda yoğunluk oluştururken, vatandaşların maske ve eldiven takmalarına rağmen sosyal mesafeye uymadıkları görüldü. Özellikle Çankaya’da duraklarda ve trafikte de yoğunluk oluştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası, 22 Nisan gecesinden itibaren 23, 24 , 25 ve 26 Nisan'da 4 günlük sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklanmasının ardından, Ramazan ayı alışverişlerini yapmak isteyen vatandaşlar adeta sokağa aktı. Temel ihtiyaçlarını karşılamak isteyen İzmirliler, Kemeraltı'nda bulunan Havra Sokağını doldurdu. Vatandaşların maske ve eldiven kuralına uymalarına rağmen sosyal mesafe kurallarını hiçe saymaları tehlikeli görüntüler oluşmasına neden oldu. Konak'ta bulunan Gıda Çarşısı'nda da yoğunluk oluştuğu gözlendi. Vatandaşların alışverişin ardından otomobillerine binerek evlerine gitmek istemesi nedeniyle Çankaya bölgesinde trafik sıkışıklığı yaşandı. ALIŞVERİŞE HÜCUM

Özellikle İkiçeşmelik'te uzun araç kuyrukları nedeniyle vatandaşlar dakikalarca trafikte bekledi. Alışveriş sonrasında otobüsle evine gitmek isteyen vatandaşların da durakları doldurdukları göze çarptı. METİN BURMALI / MERT ALPDÜNDAR