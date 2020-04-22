İzmir’de 35 bin aileye gıda yardımı yapıldı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, salgın sürecinde İzmir'de, Kaymakamlıklara Bağlı Sosyal Yardımlaşma Vakıfları ile Vefa Sosyal Destek Grupları tarafından ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan yardımları açıkladı.

NAKDİ YARDIM SÜRÜYOR

Salgın dolayısıyla mağduriyet yaşanmaması için gereken tüm adımların ivedilikle atıldığını kaydeden Dağ, "Salgın günlerinde evlerinde kalan, çalışamayan vatandaşlara destek paketleri ulaştırıldı. İzmir'de de hem Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi kapsamında hem de Kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile Vefa Sosyal Başkan Erdoğan, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin Kovid-19'a karşı mücadelede işbirliği konusunda mutabık kaldığı açıklandı. Destek Grupları vasıtasıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara nakdi ve gıda yardımları devam ediyor. Bu kapsamda yaklaşık 125 bin aileye nakit yardımı yapılırken 35 bin aileye de gıda ve temizlik kolisi götürüldü" dedi.