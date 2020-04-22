İzmir'de korkunç olay! Feci şekilde can verdi

Tarlasında çalışan çiftçi korkunç şekilde can verdi. İzmir"in Kemalpaşa ilçesinde, tarlada çalışırken kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan sürücü Yahya Tunç (76) hayatını kaybetti.

İzmir Kkemalpaşa'da yaşanan olay, sabah saatlerinde Bağyurdu Mahallesi'nde meydana geldi. Tarlasında çalışan Yahya Tunç'un (76) kullandığı traktör, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu devrildi. Kazada traktörün altında kalan Tunç'u görenler durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

Olay yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi. AKS ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı Tunç'un sağlık görevlilerince yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirledi. Tunç'un cansız bedeni, savcının incelemelerinin ardından, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.