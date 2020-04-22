Ramazan ayına sayılı gün kala Ramazan'ın olmazsa olmazı pide fiyatları da merakla bekleniyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu bu seneki pide fiyatlarını açıkladı. Peki bu sene İzmir'de pide fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

11 ayın sultanı Ramazan ayına çok kısa bir süre kaldı. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan pidenin fiyatı ise bu sene ne kadar olacak merak ediliyor. Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, ramazan ayında fırınlarda özel pide üretiminin yasaklandığını ve iftara 2 saat kala üretimlerin durdurulacağını söyledi. Pide fiyatları da bu kapsamda açıklandı. Peki İzmir'de pide fiyatları ne kadar oldu? İşte merak edilenler...

İZMİR'DE PİDE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İçişleri Bakanlığı tarafından dün yayımlanan genelge ile ramazan ayı içinde fırınlara bazı kısıtlamalar getirildiğini söyleyen Balcı, etli, kıymalı, kuşbaşılı gibi özel pide üretimlerinin yasaklandığını duyurdu. Bakanlığın fırın önlerindeki yoğunluğu azaltmak amacıyla iftardan 2 saat önce üretimin durdurulması yönünde karar aldığını söyleyen Balcı, ramazan pidesi fiyatlarını da açıkladı.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Balcı, ramazan ayında uygulanacak pide fiyatlarını ise şöyle açıkladı:

"Mübarek ramazan ayında uygulanacak pide fiyatları yalnız ramazan ayına has üretmiş olduğumuz pidenin fiyatları konusunda illerdeki odalarımız bundan yaklaşık 1 ay önce çalışmalarını yaparak bağlı bulundukları esnaf odaları birliklerinden gelen maliyetler konusunda fiyatlarını almış bulunmaktalar. Biz federasyon olarak illerimizde geçen sene azami fiyat 8,5, 9 lira uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yapmıştık. Odalarımız da bu genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ilgili esnaf odaları birliklerinden, ticaret odalarından fiyatlarını almış bulunmaktadırlar. Buna göre ramazan ayında üretilecek ramazan pidesi, Ankara'da 275 gram 2,5 TL, İzmir'de 300 gram 3 TL, İstanbul'da 350 gram 3 TL, 400 gram 4 TL, Bursa'da 200 gram 2 TL, Kocaeli 370 gram 3,5 TL, Samsun'da 420 gram 4 TL, Sakarya'da 470 gram 4,5 TL'den satılacağını açıkladı.