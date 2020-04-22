Virüsü yenen hemşire plazma bağışı yaptı

İzmir'de korona virüsü yenen Gizem hemşire, plazma bağışı yaparak umut oldu. Bir devlet hastanesinin yoğun bakım ünitesinde çalışan Gizem hemşire, yaklaşık 3 hafta önce çalışma arkadaşlarından birine korona virüs tanısı konulması üzerine test yaptırdı. Sonuçları pozitif çıkınca bir hafta hastanede kalan Gizem hemşire, tedavisinin ardından karantina süresi sona erince plazma bağışında bulunmaya karar verdi. Gizem hemşire, Türk Kızılayı Alsancak Kan Alma Birimine gelerek plazma bağışı yaptı. Türk Kızılayı Ege Kan Alma Merkezi Müdürü Dr. Gökay Gök, Gizem hemşireyle birlikte Ege Bölgesi'nde toplamda 14 plazma bağışı aldıklarını söyleyerek bir bağışın iki hastanın tedavisi için kullanıldığını söyledi.