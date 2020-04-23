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Haberler İzmir 100 kistik fibrozis hastası çocuk 23 Nisan'ı kutladı: Dileklerini balonlara yazdılar

100 hastası çocuk 23 Nisan'ı kutladı: Dileklerini balonlara yazdılar

100 kistik fibrozis hastası çocuk 23 Nisan'ı kutladı: Dileklerini balonlara yazdılar

23.04.2020, 14:38 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020,15:01

İzmir'de, dolayısıyla, 100 hastası çocuk dileklerini balonlara yazarak gökyüzüne uçurdu. Etkinliğe önderlik eden Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir İl Temsilcisi , hastalık hakkında da bilgi verdi. Güneri, '''de görülme sıklığının üç binde bir olduğu tahmin ediliyor. Hastalık nedeniyle vücuttaki bütün salgılar susuz, koyulaşmış ve yoğun kıvamda olur. Bu nedenle akciğer, karaciğer, pankreas ve bağırsak gibi organların kanallarında salgılar birikerek tıkanmaya, enfeksiyonlara ve hasara yol açar. Kesin tedavisi yok'' dedi.

İzmir'de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla, 100 kistik fibrozis hastası çocuğun dileğinin yazılı olduğu balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Kistik Fibrozis Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği İzmir İl Temsilcisi Gökhan Güneri, çocukların fotoğraflarını ve dileklerinin yazılı olduğu notları, kırmızı beyaz balonlara yapıştırdı. Güneri, bunları Bornova Belkahve mevkisinde gökyüzüne bıraktı.Etkinliğe, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle çocuklar katılmadı.

"Çocuklar sağlıklı, mutlu, savaşsız bir yaşam diliyor"

Kistik fibrozis hastası çocuklara dikkati çekmek için böyle bir etkinlik düzenlediklerini anlatan Gökhan Güneri, şöyle konuştu:

"Bu özel günde, evlerinden çıkamayan 100 kistik fibrozisli çocuğun 100 dileğini, uçan balonlarla tüm evrene duyurmak istedik. Çocukların istekleri ve dilekleri hep aynı, sağlıklı, mutlu ve huzurlu, savaşsız, birlik ve bütünlük içinde bir yaşam. Umarız tüm insanlık bu çocuklarımızın dileklerinin farkına varır." Güneri, hastalığa ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Vücutta solunum ve sindirim sistemi başta olmak üzere birçok sistemi etkileyen, kalıtsal ve bulaşıcı olmayan bir hastalık olan kistik fibrozisin Türkiye'de görülme sıklığının üç binde bir olduğu tahmin ediliyor. Hastalık nedeniyle vücuttaki bütün salgılar susuz, koyulaşmış ve yoğun kıvamda olur. Bu nedenle akciğer, karaciğer, pankreas ve bağırsak gibi organların kanallarında salgılar birikerek tıkanmaya, enfeksiyonlara ve hasara yol açar."Hastalığın kesin tedavisi olmadığını belirten Güneri, erken teşhis, etkin ve sürekli tedavinin hastaların yaşam süresini artırdığını kaydetti.

AA

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