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Haberler İzmir Aliağa köşe bucak dezenfekte ediliyor

köşe bucak dezenfekte ediliyor

Aliağa köşe bucak dezenfekte ediliyor
Giriş Tarihi: 23.4.2020

Korona virüs salgını ile birlikte dezenfekte çalışmalarını üst seviyeye çıkartan Aliağa Belediyesi Hijyen Ekipleri, vatandaşının sağlığı için kentin dört bir yanında çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Haftalık olarak hazırlanan program kapsamında tüm mahalleleri, caddeleri ve sokakları insan sağlığına zararsız antiviral su ile yıkayan belediye hijyen ekipleri her gün birçok mahallede eş zamanlı olarak yaptığı dezenfekte çalışmalarını önümüzdeki günlerde de ara vermeden sürdürecek.

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