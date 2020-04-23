Altında tarihi zirve

Altındaki yükseliş trendi devam ediyor. Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 388,8 lirayla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor.

Yükseliş serisine devam eden altının gram fiyatı dün günü 384 lira ile kapattı. Yeni güne yükselişle başlayan gram altın, 388,8 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın saat 13.12 itibarıyla 387 liradan işlem görüyor. ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR? Aynı dakikalarda çeyrek altın 634 liradan, cumhuriyet altını ise 2.585 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise 1.724 dolar seviyesinde seyrediyor. Analistler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti. Bugün yurt içinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla piyasalar kapalı olacak.