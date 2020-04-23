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'de coşkusu! Çatı ve balkonda zeybek oynayarak kutladılar

İzmir'de 23 Nisan coşkusu! Çatı ve balkonda zeybek oynayarak kutladılar

23.04.2020, 11:54

'de bir grup mahalle sakini, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde "Narkoz"un konseri eşliğinde, balkon ve çatıda zeybek oynayarak coşkusu yaşadı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bu yıl okul ve meydanlarda 23 Nisan kutlamaları yapılamayınca bir grup İzmirli, bayram coşkusunu müzik grubu "Narkoz"un konseri eşliğinde balkonda ve çatıda zeybek oynayarak yaşadı.

Buca ilçesinde sahne alan beş müzisyenden oluşan grup, "Evde kal." çağrısına uyarak ikametlerinden çıkmayan vatandaşlara moral amacıyla başlattığı çatı konserlerine devam ediyor.

"Narkoz" bu kez sevilen şarkılarını 23 Nisan kutlaması amacıyla komşuları ve çocuklar için seslendirdi.

Apartmana Türk bayrağı ve "Evde kal." yazılı pankart asan grup, balkonda performans sergilerken, komşulardan 2 kişi de çatıda zeybek oynadı. Binalarına Türk bayrağı asan komşular da balkonlarında zeybeğe eşlik etti.

Komşuların istekleri de yerine getirilirken, evde kalan çocuklar 23 Nisan coşkusunu ellerindeki Türk bayrağını büyük sevinçle sallayarak yaşadı.



"BU ÖNEMLİ GÜNDE ÇOCUKLARI MUTLU ETMEK İSTEDİK"

Müzisyenlerden Metin Faruk Us, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her hafta balkondan evde kalan komşularına konser vermeye devam ettiklerini söyledi.

Bu kez 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için balkona çıktıklarını ifade eden Us, "100. yılımızda hepimiz coşku içindeyiz. Bu önemli günde komşularımızı ve onların çocuklarını mutlu etmek istedik. Mahalle sakinleri de zeybeğe eşlik etti. Hatta 2 komşumuz çatıda zeybek oynadı, çok hoşumuza gitti." diye konuştu.

Balkonların Türk bayraklarıyla süslendiğini dile getiren Us, bu akşam 21.00'de de hep birlikte İstiklal Marşı'nı okuyacaklarını vurguladı.

Mahalle sakinlerinden Safiye Batur ise bu zor süreçte müzikle neşe bulduklarını ifade etti.

Bu yıl 23 Nisan kutlamalarına katılamamanın üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Batur, "İnşallah gelecek yıl bunun keyfini çıkarırız. 23 Nisan'a özel zeybek oyunumuz çok iyi oldu. Herkes balkonundan müziğe eşlik etti." dedi.

AA

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