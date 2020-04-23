Narkoz balkondan moral veriyor

İzmirli müzik grubu Narkoz, korona virüs salgını nedeniyle evlere kapanan vatandaşlara moral vermek için Buca ilçesindeki evlerinin balkonundan verdiği konserlerini sürdürüyor. Müziği duyunca balkonlarına çıkan mahalleli ise dans edip alkış tutarak moral depoluyor. Baterist Emre Elmas, "İnsanlara moral vermek istedik. Bize çok destek oldular. Sosyal medyadan da çok güzel yorumlar geldi" diye konuştu. Grubun klavyecisi Soner Uslu da, "Mahallenin buna ihtiyacı varmış. Çok güzel yorumlar alıyoruz" ifadelerini kullandı.