Ramazan ve korona yoğunluğu birleşti

Türkiye'de 31 ilde 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde eksiklerini gidermek isteyen vatandaşlar, çarşılara ve pazaryerlerine akın etti. İzmir'in tarihi Kemeraltı Çarşısı'ndaki Havra Sokağı'nda dükkanlara girenler, sosyal mesafe kuralını unutarak alışveriş yaptı.

Çarşı ve çevresinde dolaşan çoğu kişinin de maske takmadığı gözlendi. Alışverişe çıkanlar uzun araç kuyrukları oluştururken, otobüs duraklarında da yoğunluk nedeniyle birbirine yakın mesafede duran vatandaşlar dikkat çekti. Gaziemir'deki pazaryerinde de son gün yoğunluğu vardı. Pazara girmek isteyen vatandaşların oluşturduğu kuyruk 300 metreye kadar uzandı. Pazara girmek için hayatında ilk kez sıra beklediğini belirten Meryem Aybora (45), "Bir saattir pazara bekliyorum. Bazıları sosyal mesafe ve maske kuralına uymuyor" derken, 59 yaşındaki Veli Gülsüm de, "Belediye önlem alabilirdi. Bu şekilde virüs daha fazla yayılıyor" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR