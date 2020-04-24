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Haberler İzmir İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

İzmir’de 2 bin 345 adet terminatör böcek ormana bırakıldı

24.04.2020, 15:21

, Aliağa ormanlarında ağaçlara zarar veren çam kese böceklerinin doğal düşmanı olan 2 bin 345 adet terminatör böceğini doğaya saldı.

Ormanlara verdiği zarar nedeniyle bilinen çam kese böcekleriyle mücadele sürüyor. Bu kapsamda, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlıları ile Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından laboratuvar ortamında terminatör böcekler üretildi. Üretilen 2 bin 345 adet böcek, Aliağa Orman İşletme Şefliği işçileri tarafından ormana bırakıldı.



Öte yandan, Foça ilçesi Yeniköy Mahallesi yakınlarındaki bin 200 dekarlık orman alanında gerçekleşen çalışmalar kapsamında da, aynı bölgede 3 adet tel kafes ve 1 adet adacık da tesis edildi.

İHA

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