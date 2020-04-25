Devlet bankalarının desteğiyle yüzleri güldü

Kamu bankalarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkileriyle mücadele kapsamında devreye alınan kredi destek paketleri, esnafın yanı sıra maddi sıkıntı yaşayan vatandaşları da rahatlattı. Hanehalkı geliri aylık 5 bin lira ve altında olan bireysel müşterilere, VakıfBank, Halk Bankası ve Ziraat Bankası tarafından sunulan 10 bin lira limitli, 36 ay vadeli, 6 ay ödemesiz dönemli "Bireysel Temel İhtiyaç Destek Kredisi"den pek çok kişi yararlandı.

Menemen'de yaşayan ve özel bir şirkette çalışan Yetkin Özge de bu imkandan yararlanan vatandaşlardan biri. Özge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan süreçte maddi sıkıntı çekmeye başladığını ve bunu aşmak için kredi başvurusunda bulunduğunu söyledi.

Başvuruyu internet üzerinden yaptığını belirten Özge, "Başvurunun ardından onaylandığını bildirip ne kadarlık bir rakam istediğimi sordular. Onu da belirttik. Bundan 3-5 gün sonra, pazar akşamı bir mesaj geldi. Hesabıma para yatmış... Pazartesiye mutlu uyan." ifadelerini kullandı.