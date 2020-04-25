“Devletimiz her zaman vatandaşın yanında”

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ramazan ayının başlaması dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının huzur, paylaşma ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu belirten Sürekli, "Devletimiz bu zorlu süreçte olduğu gibi, Ramazan ayında da destekleriyle milletimizin yanında, iftar ve sahur sofralarında olacaktır. İnşallah salgın hastalıkla mücadelemiz nedeniyle aile büyüklerimizle, eşimiz dostumuzla oturamadığımız iftar sofralarını, bir dahaki Ramazan ayında çok daha büyük kalabalıklarla bereketle kuracağız" dedi.
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