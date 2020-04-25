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Haberler İzmir “Devletimiz her zaman vatandaşın yanında”

“Devletimiz her zaman vatandaşın yanında”

“Devletimiz her zaman vatandaşın yanında”
Giriş Tarihi: 25.4.2020

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Ramazan ayının başlaması dolayısı ile bir mesaj yayımladı. Ramazan ayının huzur, paylaşma ve sabrın iklimini egemen kılan çok özel bir ay olduğunu belirten Sürekli, "Devletimiz bu zorlu süreçte olduğu gibi, Ramazan ayında da destekleriyle milletimizin yanında, iftar ve sahur sofralarında olacaktır. İnşallah salgın hastalıkla mücadelemiz nedeniyle aile büyüklerimizle, eşimiz dostumuzla oturamadığımız iftar sofralarını, bir dahaki Ramazan ayında çok daha büyük kalabalıklarla bereketle kuracağız" dedi.

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