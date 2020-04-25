  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler İzmir İzmir iş dünyasının iki acı kaybı

iş dünyasının iki acı kaybı

İzmir iş dünyasının iki acı kaybı
Giriş Tarihi: 25.4.2020

İzmir'de uzun yıllardır hizmet veren Minella Mobilya'nın sahibi iş insanı Süleyman Avinca, bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İş dünyasının sevilen isimlerinden Avinca, Torbalı'da Medifama Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyordu. İzmir başta olmak üzere 81 ilde plazma kan aranmış ve geçtiğimiz günlerde bir bağışçıdan alınan kanla Avinca'ya plazma verilmişti. Ailesi ve sevenleri umutla gelecek iyileşme haberlerini beklerken, Avinca'nın kurtarılamadığı haberi geldi. Son yolculuğuna uğurlanan Avinca'nın yakın arkadaşı olan Kadir Tezel, "İzmir bir değerini kaybetti. Bu hastalığın şakası yok, lütfen vatandaşlarımız ciddiye alsın" dedi. Tarihi Kemeraltı çarşısının en eski fotoğrafçılarından Hamza Rüstem'in torunu Mustafa Ruhi Rüstem de tedavi gördüğü Çiğli Devlet Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi babaları gibi fotoğrafçı olan Rüstem'in kardeşi Mert Rüstem duyurdu.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir iş dünyasının iki acı kaybı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA