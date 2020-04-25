İzmir iş dünyasının iki acı kaybı

İzmir'de uzun yıllardır hizmet veren Minella Mobilya'nın sahibi iş insanı Süleyman Avinca, bir süredir Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İş dünyasının sevilen isimlerinden Avinca, Torbalı'da Medifama Hastanesi'nde yoğun bakımda yatıyordu. İzmir başta olmak üzere 81 ilde plazma kan aranmış ve geçtiğimiz günlerde bir bağışçıdan alınan kanla Avinca'ya plazma verilmişti. Ailesi ve sevenleri umutla gelecek iyileşme haberlerini beklerken, Avinca'nın kurtarılamadığı haberi geldi. Son yolculuğuna uğurlanan Avinca'nın yakın arkadaşı olan Kadir Tezel, "İzmir bir değerini kaybetti. Bu hastalığın şakası yok, lütfen vatandaşlarımız ciddiye alsın" dedi. Tarihi Kemeraltı çarşısının en eski fotoğrafçılarından Hamza Rüstem'in torunu Mustafa Ruhi Rüstem de tedavi gördüğü Çiğli Devlet Hastanesi'nde korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Acı haberi babaları gibi fotoğrafçı olan Rüstem'in kardeşi Mert Rüstem duyurdu.

FATİH ŞENDİL