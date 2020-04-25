Marketlerde ‘son dakika’ yoğunluğu

İzmir'de korona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında açık olan ve saat 14.00 itibariyle kapanan marketlerde insan yoğunluğu yaşandı. Marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, görevliler sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda vatandaşları sık sık uyardı. İçişleri Bakanlığı'nca yayımlanan genelgede 31 il için 23-26 Nisan tarihleri arasında sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Genelge kapsamında marketlerin 23 ve 24 Nisan saat 09.00 ile 14.00 arasında açık olacağı açıklandı. Hafta sonu açılmayacak olan marketlerin kapanmasına dakikalar kala İzmirliler market önlerine adeta akın etti. Vatandaşlar, geride kalan günler ve iftar için alışverişlerini tamamlayarak evlerine döndü. Marketlerde alınan önlemlerin yanı sıra vatandaşların da önlem almaları gerektiğini belirten Mehmet Fatih (58), "Ortada çok ciddi bir tehdit var. Bu yüzden hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız" dedi.