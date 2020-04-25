Minik Yusuf Efe’ye doğum günü sürprizi

Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, doğum günü 23 Nisan'a denk gelen Yunus Efe Karakuş'a sürpriz yaparak ailesi ile birlikte minik bir parti düzenledi.

ÇİFTE KUTLAMA YAŞADI

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, korona virüs salgını nedeniyle evlerde kutlandı. 8 yaşındaki Yusuf Ege ise hem çocuk bayramını hem de 23 Nisan'daki doğum gününü doyasıya yaşayamadı. SOSYAL medyadan Yusuf Efe'nin doğum günü olduğunu öğrenen Çalkaya, Meşale Semtevi ve Yusuf Efe'nin ailesiyle birlikte minik bir parti organize etti. Partiye kendisi de katılan Başkan Çalkaya doğum günü pastasındaki mumları üfleyen Yunus Efe'ye çeşitli hediyeler ile birlikte bir Nutuk verdi.