Ekmek almaya gitti maganda kurşunu yedi

İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 20 yaşındaki Erkan Kotaz, ekmek almak için evinden çıktı. Fırından ekmek alıp evine giden Erkan Kotaz, nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu ile vuruldu. Maganda kurşunu ile yaralanan Erkan Kotaz, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Polis magandanın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.



■ FATİH ŞENDİL

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