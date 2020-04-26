İzmir'in Bayraklı ilçesi Yamanlar Mahallesi'nde 20 yaşındaki Erkan Kotaz, ekmek almak için evinden çıktı. Fırından ekmek alıp evine giden Erkan Kotaz, nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu ile vuruldu. Maganda kurşunu ile yaralanan Erkan Kotaz, çevredeki vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavisinin yapılması için hastaneye kaldırıldı. Polis magandanın kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı.
■ FATİH ŞENDİL
■ FATİH ŞENDİL
Ekmek almaya gitti maganda kurşunu yedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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