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Haberler İzmir Eşinin mezarını cep telefonundan gördü

Eşinin mezarını cep telefonundan gördü

Eşinin mezarını cep telefonundan gördü
Giriş Tarihi: 26.4.2020
Korona virüsü salgını nedeniyle taksi şoförlüğü yapan 48 yaşındaki eşi Şevki Çamlı'yı kaybeden, ayrıca iki kızı ile birlikte virüse yakalanan hamile anne Elif Çamlı, bir aya yakın önce hayatınını kaybeden eşinin mezarını ilk kez yakınlarının çektiği fotoğraftan gördü. Resime bakınca bir an nefes alamadığını belirten ve iki kızıyla birlikte virüsü yenip evine gelen talihsiz kadın, "Acıların en büyüğü, hayat arkadaşının cenazesine ve mezarına bile gidememek, başında dua edememek. Rabbim bu acıyı kimseye yaşatmasın. Bu yüzden lütfen rehavete kapılmadan maske takmayı ve sosyal mesafe kurallarını uygulayın" dedi.

■ FATİH ŞENDİL
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