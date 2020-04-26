‘Her daim önlem aldım kimseye bulaştırmadım’

İzmir’de Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Hayriye Gönüllü, korona virüsünü yendi. Gönüllü: “Hastalığımı bilmediğim dönemde de hastaymış gibi tüm tedbirleri aldım. Meslektaşlarıma bulaştırmadım”

İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görevli Acil Tıp Uzmanı Doç. Dr. Hayriye Gönüllü (42), yakalandığı korona virüsü hastalığını yendi. 3 çocuk annesi Gönüllü, hastalık sürecinde moral ve motivasyonun çok yüksek olması gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreçte sabretmeyi ve şükretmeyi öğrendim" diye konuştu.



'YAŞAMAK ÇOK FARKLI'

Gönüllü, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine alındığı tedavi sürecinde yaşadıklarını anlattı. Virüsü kaptığını fark etmediği için birkaç gün işe gidip geldiğini ifade eden Gönüllü, en büyük avantajının hastaymış gibi davranması olduğunu söyledi. Doç. Dr. Hayriye Gönüllü, "Maskesiz çalışmamıştım, mesafeye özen gösterip arkadaşlarımla aynı odada çok fazla kalmadım. Aldığım önlemler sayesinde çalışma arkadaşlarımdan kimseye bu hastalığı bulaştırmadığımı öğrenmek beni mutlu etti. Biz sağlık çalışanları bile hastalığı bildiğimizi sanıyoruz ama başımıza geldiği zaman bambaşka şeyler öğreniyoruz" dedi.



'MORAL MOTİVASYON ÖNEMLİ'

Virüse yakalandığını öğrendiğinde aklına ilk ailesinin geldiğini söyleyen Gönüllü, "Enfeksiyon hastalıkları bölümündeki arkadaşlarımın sadece bana değil, tüm hastalara gösterdiği yoğun bir ilgi ve destek vardı. Çok şükür hem tıbbi hem de psikolojik olarak toparlandım. Her şey zamanla daha iyiye gitti. Üç çocuğum var. Eşim de başka bir şehirde doktor olarak çalışıyor. Yattığım süre boyunca hem hastane yönetimi hem meslektaşlarım hem de Tabip Odası desteklerini esirgemedi. Hepsine teşekkürler" dedi.