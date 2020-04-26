İzmir sokaklarında sessizlik hakim

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge ile Türkiye'de İzmir'in de dahil olduğu 31 ilde 4 gün süreyle sokağa çıkma kısıtlaması ilan edilirken, kısıtlamanın üçüncü gününde de sokaklar sessiz kaldı. İzmirli vatandaşların yasağa uydukları gözlenirken, kentin en kalabalık caddeleri ve en işlek noktaları boş kaldı. Özellikle hafta sonları İzmirlilerin uğrak noktaları olan Konak Meydanı, Kordon, Alsancak gibi alanlarda özel izinli görevlilerin dışında kimsenin olmadığı göze çarparken, trafiğin en yoğun olduğu Mustafa Kemal Sahil Bulvarındaki sakinlik de dikkat çekti.

POLİS GÖZ AÇTIRMIYOR

Sokağa çıkma kısıtlamasıyla beraber denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, şehrin birçok yerinde uygulama noktası oluşturdu. Kontrol noktalarından geçiş yapan araçları durduran ekipler, sürücülerin izin belgelerini ve maskelerini kontrol etti. Ekipler sosyal mesafe kurallarını da hatırlatarak, ön koltukta bulunan bazı vatandaşları arka koltuğa geçmeleri konusunda uyardı.



FOTOĞRAF: MELİH DEMİRTAŞ