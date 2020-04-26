Kafayı sıyırdı!

İzmir’de yaşayan Hasan Çalmaz, ölüp ölmeyeceğini anlamak için tabancayı kafasına dayayıp tetiği çekti. Mermi Çalmaz’ın kafasını sıyırıp duvara isabet etti. Ölümcül bir deneye imza atan adam ağır yaralandı

İzmir'in Konak ilçesinde yaşayan 46 yaşındaki Hasan Çalmaz, kuru sıkı tabancayla ölümcül bir deney yaptı. Çalmaz, 'Ölür müyüm ölmez miyim' diye merak ederek silahı kafasına dayayıp ateşledi. Çalmaz merminin kafasını sıyırması ile ağır yaralandı.



YALNIZ YAŞIYORDU

İlginç olay Konak 699 sokak üzerindeki bir evde yaşandı. Evinde yalnız yaşadığı öğrenilen Hasan Çalmaz, kuru sıkı tabancadan bozma bir silahla oynamaya başladı. Silahı ateşlerse ölüp ölmeyeceğini merak eden Çalmaz, tabancayı kafasına dayayıp tetiği çekti.



ELİ TİTREYİNCE SEKTİ

Hasan Çalmaz, tetiği çektiği anda eli titreyince mermi kafasını sıyırıp duvara isabet etti. Çalmaz, silah sesini duyan vatandaşların ihbarı sonrası kısa sürede gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.



ARKADAŞINDAN ALMIŞ

Burada yapılan ilk tedavisinin ardından ameliyata alınan Hasan Çalmaz'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Çalmaz'ın polise verdiği ilk ifadede arkadaşından aldığı kuru sıkıdan bozma tabancanın kendisini öldürüp öldürmeyeceğini merak ettiğini söylediği öğrenildi.



FATİH ŞENDİL